Nuovo rialzo dei casi in Italia, 481 contagi e 10 morti

AGI - Secondo giorno di fila con numeri alti di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 481, contro i 412 segnalati ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, contro i 6 di ieri, portando il totale a 35.225. Il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 251.713; quello dei dimessi guariti è 202.697 (+236); le persone ricoverate con sintomi sono 779 (-22 su ieri), cui si aggiungono i 53 (+4) in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.959 (+248). Per un totale di attualmente positivi pari a 13.791 (+230).

Nel dettaglio per regioni, oggi la Lombardia torna davanti a tutte con 102 nuovi casi, quindi il Veneto con 60, il Piemonte con 42, l'Emilia Romagna con 41, a seguire Lazio (37), Toscana (33), Puglia (33), Sicilia e Campania entrambe con 29 casi. Nessun nuovo caso in Molise, Valle d'Aosta, Basilicata e provincia autonoma di Trento.

L'incremento di tamponi effettuati e' stato di 52.658, di cui 9.841 in Veneto, 7.960 in Lombardia, 7.740 in Emilia Romagna. Il totale di casi testati è pari a 4 milioni 357mila 027; il totale di tamponi effettuati è ora di 7.369.576.

Sono 102 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia (di cui 16 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico). Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione i guariti/dimessi arrivano a 74.700 (+95), di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti. Non ci sono nuovi casi in terapia intensiva, mentre aumenta di 5 il numero delle persone ricoverati non in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi (il numero resta 16.833). I tamponi effettuati: 7.960, totale complessivo: 1.387.206.