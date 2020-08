Coronavirus nuovo incremento, oggi 412 casi, i decessi 6

(AGI) - Roma, 11 ago. - Nuovo incremento dei casi totali di coronavirus in Italia: oggi ne risultano 412, contro i 259 segnalati ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, contro i 4 di ieri, portando il totale a 35.215. Il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 251.237; quello dei dimessi guariti e' 202.461; le persone ricoverate con sintomi sono 801 (+22 su ieri), cui si aggiungono i 49 (+3) in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.711 (+168). Per un totale di attualmente positivi pari a 13.561.

Nel dettaglio per regioni, oggi e' la Sicilia a segnare il numero maggiore di nuovi casi, sono 89; segue la Lombardia con 68, quindi il Veneto con 65. Nessun nuovo caso in Molise e Valle d'Aosta.

L'incremento di tamponi effettuati e' stato di 40.642, d cui 6.921 in Veneto, 5.900 in Emilia Romagna, 2.972 in Toscana, 2.749 in Piemonte. Il totale di casi testati e' pari a 4 milioni 329mila 697; il totale di tamponi effettuati e' ora di 7.316.918. (AGI)

Vic