Il Campidoglio ha messo a bando 1470 posti di lavoro, cosa sapere

AGI - Il Campidoglio ha pubblicato il bando per indire un concorso per un totale di 1.470 posti di lavoro che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti. Circa un terzo dei posti a disposizione, 500, sono nel profilo professionale di istruttore di Polizia Locale.

I nuovi innesti si andranno ad aggiungere ai circa 23mila dipendenti comunali in servizio. Per presentare la domanda di partecipazione c'è tempo fino al 21 settembre. Nel bando viene attivata una nuova figura professionale, il ‘Funzionario Servizi Tecnici (D1)’ pensata per implementare la programmazione e la progettazione delle opere pubbliche, la riqualificazione urbana e ambientale. Il concorso inoltre cerca 100 persone da inquadrare come ’Istruttore Servizi Informatici e Telematici (C1)’, per implementare i processi di digitalizzazione della Pa. E poi 250 amministrativi, 200 tecnici per costruzioni e ambiente e 140 funzionari all'assistenza sociale.