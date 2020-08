Speranza, "la curva epidemica scende, prime dosi del vaccino entro la fine del 2020"

C'è un candidato vaccino contro il coronavirus e le "prime dosi ci arriveranno entro la fine del 2020". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua informativa sulle norme anti-Covid al Senato. Si tratta di un "candidato vaccino studiato all'Università di Oxford ma in parte italiano perché il vettore virale è stato prodotto presso la Irbm di Pomezia", ha aggiunto.

Poi l'appello, sulle tre regole fondamentali (uso della mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani) non dividiamoci: siano patrimonio condiviso di tutto il Paese. Su questo tema non c'è materia politica, perché sono tre regole essenziali per continuare con prudenza le riaperture indispensabili che abbiamo intenzione di fare". E' l'appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua informativa al Senato sulle norme anti-Covid che accompagneranno la prossima parte della Fase 3 post pandemia.

"Nel prossimo decreto di cui stiamo discutendo" che prevede come normare la prossima parte della Fase 3 post epidemia da coronavirus è previsto "mezzo miliardo di euro per recuperare gli screening, gli interventi chirurgici e le prestazioni diagnostiche che non siamo riusciti ad affrontare in queste settimane" di pandemia.

Quanto al "lockdown non sarà finito nel nostro Paese fino a quando tutte le scuole non potranno riaprire", ha chiarito Speranza. Oggi peraltro sono state sottoscritte le linee guida per le riaperture dei plessi. La chiusura della scuole - ha ammesso Speranza - è stata la "decisione più difficile", ma ha garantito: "Le scuole riapriranno a settembre e riapriranno tutte in sicurezza". Poi una rassicurazione al personale: "Non possiamo lasciare soli i nostri presidi e i nostri insegnanti".

Nel Dpcm che arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe essere ribadito il 'no' alla riapertura delle discoteche e, per il momento, l'obbligo di indossare la mascherina fino a fine mese. Entro il 25 agosto, il comitato tecnico-scientifico dovrebbe dare poi una indicazione per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi sanitari di protezione per gli studenti.

Il Dpcm che il ministro della Salute Speranza sta illustrando nell'aula del Senato dovrebbe essere breve e ribadire le misure di contenimento previste finora. Tra le nuove riaperture il sì all'attività fieristica e alle navi da crociera.