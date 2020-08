L'azienda agricola focolaio nel Mantovano aveva assunto operai senza lavoro a causa del Covid

AGI L'azienda 'Francescon' di Rodigo (Mantova), dove è attivo un focolaio di coronavirus, aveva assunto a maggio alcuni operai e il titolare di una ditta di allestimento e logistica costretta a chiudere a causa della crisi economica determinata dal Covid. "Tutti gli anni diamo lavoro a centinaia di persone - aveva spiegato il titolare, Bruno Francescon, ai microfoni di Telemantova - il nostro non è un gesto eclatante, ma una fortuna per noi".

Sono 97, stando a quanto riferito da Ats Valpadana e dall'assessore al Welfare lombardo Giuilio Gallera, i lavoratori positivi, tre di loro hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Il nuovo cluster è stato individuato dopo la segnalazione di un medico di famiglia che ha fatto sottoporre a tampone un suo paziente con sintomi febbrili.

Lo screening condotto nell'azienda, nata nel 1968 e diventata leader nel mercato di angurie e meloni, ha fatto emergere la positività di 97 persone, ora in isolamento, su 172 lavoratori esaminati. Sono in corso gli accertamenti sugli altri dipendenti, in tutto 250, che dovrebbero concludersi oggi, coinvolgendo i medici delle Usca di Matova, Suzzara e Viadana. Tutti i lavoratori positivi erano impiegati nel servizio confezionamento e spedizione. (AGI)