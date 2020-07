Rintracciati 80 dei 100 migranti fuggiti dal centro di accoglienza di Caltanissetta

Circa 80 del centinaio di migranti fuggiti ieri, a Caltanissetta, dal centro di accoglienza di Pian del lago, sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Lo rende noto il sindaco Roberto Gambino. Sul posto erano intervenuti polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine erano riuscite a bloccarne subito una decina e le ricerche proseguono su tutto il territorio. Erano risultati tutti negativi ai tamponi per il Covid. Immediata la reazione del primo cittadino: "Chiederò al governo di non inviare più extracomunitari a Pian del lago. La struttura deve essere messa in sicurezza".

Barcone in avaria in acque maltesi

Nella serata di domenica Alarm Phone è tornata a dare l'allarme per le persone bloccate a bordo di un barcone in avaria nelle acque della zona Sar maltese. "Le persone hanno fame e sete, non bevono da tutto il giorno. La persona che ci chiama sta diventando più difficile da comprendere, perché ha perso le forze. Chiede acqua. Questa situazione e' folle, siamo costretti ad ascoltarli morire di sete". E ancora: "Le 95 persone in pericolo dicono che la nave grande è ancora vicina ma non da' assistenza: 'Abbiamo tanta sete. Non abbiamo acqua da ieri. Devono darci acqua per il neonato. Il bimbo sta per morire".