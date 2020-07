Azzolina: "Richiesti 2,5 milioni di banchi singoli"

AGI - "Abbiamo affidato al commissario Arcuri il bando perché si rendessero più celeri le procedure e si riducessero i costi. Comprare tot milioni di banchi non è comprarne per una sola scuola, è chiaro che i costi saranno inferiori. Teniamo presente che abbiamo ricevuto richieste per 2,5 milioni di banchi singoli". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a In Onda su La7, in merito ai banchi singoli necessari per garantire il distanziamento nelle scuole.

"Sui banchi - ha sottolineato Azzolina - c'e' una polemica stucchevole. Nessuno è andato a chiedere alle scuole che già li hanno a cosa servono. Sono metodologie innovative di didattica nuova, infatti esistono gia' nelle scuole piu' innovative. Permettono forme di innovazione didattica. Mi piacerebbe che si andassero a intervistare i dirigenti scolastici delle scuole che gia' li hanno".