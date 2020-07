Pena ridotta per gli aggressori di Manuel Bortuzzo

AGI - Pene ridotte in appello per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe. I giudici di secondo grado hanno condannato entrambi a 14 anni e 8 mesi di carcere contro i 16 inflitti in primo grado. A cadere, l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Martina R., la fidanzata di Bortuzzo. I due, rei confessi, erano stati processati con rito abbreviato.

Marinelli e Bazzano nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a piazza Eschilo, nel quartiere Axa della Capitale, spararono tre colpi di pistola contro Bortuzzo, che venne colpito alla schiena, e la fidanzata Martina Rossi, che si trovava accanto a lui a un distributore automatico di sigarette e che rimase miracolosamente illesa.

"Ho sentito Manuel e la sua famiglia e hanno accettato serenamente la decisione dei giudici senza nessun tipo di polemica. Dal canto mio, è una sentenza che rispetto ma che non condivido e attendo di leggere le motivazioni", ha detto l'avvocato Massimo Ciardullo, legale di Bortuzzo.