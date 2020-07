Un morto in un incidente sulla A10, la strada dei cantieri

AGI - Grave incidente in A10: all'altezza del km 5 tra Genova aeroporto e Prà nello schianto tra un'auto e un mezzo pesant ha perso la vita il conducente della vettura e un'altra persona è rimasta ferita. Il tratto è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

L'incidente è avvenuto in un tratto con cantieri con una corsia in deviazione nell'opposta carreggiata "correttamente installato e segnalato" assicura Aspi. Sul luogo dell'incidente le pattuglie della Polizia Stradale i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco Genova di Autostrade per l'Italia.