Un escursionista è morto precipitando da una cresta in Lucchesia

AGI - Un escursionista che si trovava con un compagno sulle montagne della Lucchesia, è morto in seguito ad una caduta nei pressi della cresta della Penna di Lucchio (1176 m.) sull'appennino tosco-emiliano nel comune di Bagni di Lucca. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo si trovava insieme ad un altro escursionista che ha visto il compagno cadere nel vuoto dalla cresta da un'altezza di circa duecento metri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori grazie anche all'utilizzo dell'elicottero del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.