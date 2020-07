Arcuri: "Riaprire in sicurezza la scuola è il primo grande atto di ripresa"

AGI - "Nei giorni scorsi abbiamo fatto il bando pubblico accelerato affinché tutto il personale docente e non, possa fare il test sierologico prima della riapertura delle scuole che devono avvenire in sicurezza". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture necessarie a far fronte all'emergenza Covid 19, intervenuto a Uno Mattina Estate, su Rai1.

"E'un obiettivo molto importante - ha spiegato Arcuri - questo vuol dire fare test a chi frequenta i plessi, dare mascherine gratuite a studenti e personale con la nostra produzione. Vuol dire abbassare il livello di preoccupazione dei genitori e dei ragazzi. La riapertura delle scuole deve essere il primo e grande atto della normalità e della ripresa".