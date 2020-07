A Lampedusa sono sbarcati 618 migranti in un giorno

AGI - Raffica di sbarchi a Lampedusa. Il bilancio, secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell'ordine dell'isola, è di 618 migranti approdati in poco più di 24 ore. Fra loro anche diverse donne e minori. A soccorrere i diversi gruppi sono stati gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Una ventina gli sbarchi registrati fino ad ora: quasi tutti - tranne i due con 95 e ben 267 persone - sono stati dei mini approdi con i barchini che sono riusciti ad eludere i controlli e approdare.

Una cinquantina di migranti, entrati in Italia attraverso la rotta balcanica, sono stati rintracciati all'alba di oggi mentre camminavano lungo viale Palmanova a Udine. Il gruppo e' stato intercettato e fermato da Polizia e Carabinieri e accompagnato in Questura per l'identificazione. Sono tutti uomini, per lo piu' maggiorenni, provenienti da Pakistan, Afghanistan e Bangladesh.

Oltre alla fotosegnalazione, sono stati sottoposti al tampone per verificare l'eventuale positività al Covid-19. Prima di essere accompagnati in una struttura idonea in cui trascorrere l'isolamento fiduciario di 14 giorni, ai migranti è stata data assistenza in collaborazione con la Protezione civile e le associazioni di volontariato.