I francobolli dei Queen stampati dalla Royal Mail

La Royal Mail, la più antica e importante azienda postale britannica, ha scelto di onorare i cinquant’anni dei Queen con una serie di francobolli a loro dedicati. Saranno 13 in tutto, otto copertine di album, “Queen II”, “Sheer Heart Attack”, “A Night at the Opera”, “News of the World”, “The Game”, “Greatest Hits”, “The Works” e “Innuendo”, quattro immagini di loro esibizioni live (allo stadio di Wembley nel 1986; ad Hyde Park nel 1976, all’Hammersmith Odeon nel 1975 e a Budapest nel 1986) e la prima foto ufficiale della band risalente al 1974 e scattata da Johnny Dewe Mathews in uno studio di Primrose Hill.

Un onore per Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, spettato prima di loro solo ai Beatles nel 2007 e ai Pink Floyd nel 2016. Il chitarrista Brian May ha commentato la notizia così: “E' difficile esprimere a parole quello che provo guardando questi bellissimi francobolli. Fin da quando abbiamo iniziato, cinquant'anni fa, abbiamo dedicato le nostre vite al tentativo di realizzare i nostri sogni. E adesso siamo diventati un'istituzione nazionale!”.

Il set completo di francobolli sarà messo in vendita al prezzo di 16 euro il prossimo 9 luglio, ma è già possibile preordinarli sui siti www.royalmail.com/queen e QueenOnline.com. Philip Parker della Royal Mail ha dichiarato: “Con il loro suono originale, teatrale e la capacità senza sforzo di mescolare stili musicali, i Queen sono i reali del rock. Rendiamo omaggio a una delle band più amate di tutti i tempi con questi fantastici francobolli”.