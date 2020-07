Donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel Foggiano

Una donna è stata uccisa questo pomeriggio a colpi d'arma da fuoco a Cerignola, nel foggiano. La donna di 41 anni Nunzia C. è stata ammazzata in via Fabriano. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia che si stanno concentrando sull'ex marito, un 44enne che, stando a quanto si apprende, si sarebbe rifugiato nell'abitazione del padre.