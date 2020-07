Sono cominciate le indagini preliminari per la funivia Eur-Magliana

AGI - "Sono iniziate le indagini preliminari per realizzare la funivia Eur-Magliana. L'opera collegherà la stazione Eur Magliana della Roma Lido e della linea B con la ferrovia per l'aeroporto di Fiumicino. La funivia servirà a migliorare i collegamenti fra lo scalo aeroportuale e la zona dell'Eur a beneficio anche dei residenti e lavoratori dei quartieri Portuense e Magliana, che saranno serviti dalle stazioni di Villa Bonelli e Certaldo".

Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha già destinato 30 milioni di euro per la realizzazione del nostro progetto. Queste prime indagini sono utili ad avere stime precise dei tempi e costi dell'opera per evitare inutili sprechi, così come è stato fatto con la stazione Venezia della linea C".