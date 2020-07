Rischio botulino per la zuppa al farro, ritirati diversi lotti

Diversi lotti di zuppa al farro sono stati ritirati per rischio botulino. "A tutela e garanzia del consumatore, non appena ricevuta la segnalazione - ha spiegato in una comunicazione ufficiale Euroverde società agricola srl -, l'azienda ha provveduto immediatamente in via cautelativa e precauzionale a ritirare dai punti vendita i lotti di prodotto interessati, mettendosi a completa disposizione dell'Autorità Sanitaria competente".

"Fino a quando non sarà possibile prendere atto degli esiti delle analisi Ats, Euroverde - proseguono il comunicato - l'azienda garantisce piena collaborazione all'Autorità preposta e trasparenza verso clienti e consumatori, nel rispetto dei rapporti fiduciari consolidati nel tempo grazie ad una condotta sempre responsabile e coerente".