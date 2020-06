Coronavirus: 259 nuovi casi (156 in Lombardia). 30 i morti

AGI - Sono 259 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Italia, i morti sono 30.

La Lombardia conta 156 nuovi casi. Il numero totale di positivi in Italia è di 17.638, quello dei deceduti è pari a 34.708, il numero di guariti è salito a 187.615 (con un incremento di 890), il numero di ricoverati con sintomi è pari a 1.386 (-129 su ieri), quello dei ricoverati in terapia intensiva è 105 (+2 su ieri), quello delle persone in isolamento domiciliare 16.177 (-508 su ieri).



Le regioni con 0 casi sono oggi Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.

Screening nel Bergamasco, 40% contagiati Covid 19

Intanto si è concluso lo screening a San Giovanni Bianco (Bergamo) e quasi il 40% della popolazione risulta aver avuto il Covid 19. Il campione esaminato è stato di 1700 cittadini (su una popolazione totale di circa 4700), sottoposti prima al sierologico e poi al tampone.

Di questi, il 38,8% è risultato positivo al test sierologico, pari a 660 persone. L'età media di chi si è sottoposto al test è di 51 anni e nel campione la popolazione è rappresentata in modo abbastanza omogeneo.

Circa il 70% dei positivi ha dichiarato di aver avuto sintomi para influenzali assimilabili a quelli provocati dal coronavirus.