Un imprenditore antiracket è stato arrestato in un blitz antimafia

C'è anche un imprenditore antiracket tra le 9 persone destinatarie di misure cautelari richieste dalla Procura di Caltanissetta al Gip del Tribunale nisseno ed eseguite dalla Dia. Le accuse vanno dall bancarotta fraudolenta al concorso nel reimpiego di beni di provenienza illecita. Tra gli indagati un imprenditore messinese, già condannato per reati di mafia e oggi sottoposto agli arresti domiciliari, ed uno napoletano, impegnato nell'associazionismo industriale e nell'antiracket. La Dia sta inoltre eseguendo il sequestro di 3 imprese, il cui valore complessivo è stimato in oltre 1 milione e mezzo di euro, interessate per i lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.