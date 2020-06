Sgominata la banda che rubava negli appartamenti di Roma Nord

È stata sgominata la banda di topi d'appartamento specializzati in furti nelle case di Roma Nord. I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato 4 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione nonché di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che - al fine di sottrarsi ad un controllo nel mese di febbraio 2019 - investirono ad alta velocità un militare dell'Arma.

Le indagini hanno consentito di individuare una precisa suddivisione di ruoli e compiti tra i componenti del sodalizio (sentinella, autista e 'apriporta').