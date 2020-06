Il tesoro dei narcos era nascosto in un appartamento di Milano

Ventotto scatoloni con dentro denaro contante per un valore di oltre 15 milioni di euro, suddivisi in banconote di vario taglio dai 500 ai 20 euro. È la scoperta fatta in un appartamento di Milano dalla Polizia impegnata (su delega della procura del capoluogo lombardo - Direzione distrettuale antimafia) in una serie di perquisizioni a carico di noti narcotrafficanti e loro fiancheggiatori in un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il centro-nord Italia.

© Polizia di Stato

© Polizia di Stato



© Polizia di Stato

Gli scatoloni con il "tesoro" dei narcos erano nascosti all'interno di un'intercapedine ricavata tra un muro artificiale e un muro perimetrale. Altri 167 mila euro sono stati trovati in una cassaforte e all'interno di una autofficina.

Tre persone sono state arrestate mentre il denaro è stato sequestrato.