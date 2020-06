Arcuri: "Immuni è stata scaricata da due milioni di italiani"

AGI - "L'epidemia avrà una recrudescenza limitata se gli italiani si sapranno comportare bene". Lo ha detto il commissario all'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri a 'In mezz'ora in più su Rai Tre. "Dobbiamo evitare di far pagare i test sierologici un prezzo inaccettabile, così come è successo sulle mascherine", ha osservato.

E sulla App Immuni: "È una componente molto utile della strategia di queste settimane. Il tracciamento è essenziale. Ad oggi sono 2 milioni di italiani ad averla scaricare. Consiglio a tutti i cittadini di scaricarla". Le regioni in ordine sparso? "La App Immuni sarà quella più capace di soddisfare le emergenze".