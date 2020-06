Incidente frontale nel Bolognese. Tra i 4 morti una bambina

AGI - Una bambina italiana di otto anni e tre tunisini sono morti in un incidente frontale avvenuto nella notte in provincia di Bologna, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.

Lo scontro fra due vetture ne ha coinvolta una terza. Coinvolti una Peugeot su cui viaggiavano i tre tunisini deceduti e l'auto su cui viaggiava la bambina con il padre, rimasto gravemente ferito. Ferito anche l'avventore di un bar della frazione di Amola contro cui le auto sono finite dopo l'impatto.

I tre stranieri avrebbero trascorso la serata proprio in quel bar ed erano appena risaliti in macchina al momento dell'incidente.