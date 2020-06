Scontri alla manifestazione di estrema destra a Roma

Gli organizzatori invitano alla calma

Tensione fra i presenti al Circo Massimo per la manifestazione di Forza Nuova e altri gruppi. Alcune decine di loro tentano di avvicinarsi alla zona dove ci sono le forze dell'ordine e giornalisti. Dal palco gli organizzatori della manifestazione hanno urlato: "ragazzi state rovinando tutto" e hanno letto una preghiera per tutti i morti in Italia per Coronavirus. Un manifestante ha esortato a "non cadere nei tranelli. Aspettavano solo questo - ha aggiunto - forse era tutto preparato".