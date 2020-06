Immuni potrebbe essere disponibile già oggi

AGI - Immuni è stata caricata sugli store di Google e Apple. Fonti del ministero dell'Innovazione confermano ad Agi che l'app è pronta per essere usata, ma manca l''ok' delle due big tech. In queste ore le case madri dei sistemi operativi iOS e Android hanno quindi i codici dell'app, che potrebbe essere disponibile già oggi o nei prossimi giorni per essere scaricata da tutti.

Il sistema di tracciamento dei contatti di Immuni, spiegano dal ministero, non sarà subito attivo. L'app sarà scaricabile forse già nelle prossime ore, anche se non è escluso possa servire qualche giorno.

Come emerso nei giorni scorsi, la sua sperimentazione comincerà il 5 giugno in 4 regioni: Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. Da quanto si apprende, nel resto d'Italia l'app potrà essere scaricata ma il contact tracing non funzionerà. Con la pubblicazione dell'app la palla passerà al ministero della Salute che dovrà gestione della fase di sperimentazione. Il tempo stimato è qualche settimana.