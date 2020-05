Speranza: "Dal 3 giugno spostamenti tra le Regioni"

I nuovi contagi in Italia sono scesi a 516 contro i 593 di ieri. Di questi, 354 sono nella sola Lombardia, il 68,6% del totale. In aumento i decessi, saliti dai 70 registrati ieri agli 87 di oggi, per un totale che arriva a 33.229. I guariti in un giorno sono 2.240 (ieri 3.503)