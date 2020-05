Il Cda Rai approva le nomine. Di Mare direttore Rai3, Orfeo al Tg3

Parere favorevole del cda Rai alla proposta dell'amministratore delegato Fabrizio Salini di nominare Mario Orfeo a direttore del Tg3, al posto di Giuseppina Paterniti che è stata invece indicata direttore dell’Offerta informativa Rai. Via libera anche a Simona Sala come nuovo direttore del Gr Rai e di Radio1, come pure per Franco Di Mare alla direzione di Rai3 al posto di Silvia Calandrelli. Tuttavia il voto non è stato unanime: a quanto si apprende il presidente Marcello Foa si è astenuto sulla nomina di Orfeo e di Di Mare, mentre ha votato favorevolmente per Giuseppina Paterniti e per Simona Sala. I consiglieri Giampaolo Rossi e Igor Di Biasio si sono astenuti su tutte e quattro le nomine per reti e testate. Da segnalare che il consigliere Riccardo Laganà come ha anticipato ieri all'AGI non ha preso parte alla votazione, non condividendo il metodo seguito nella scelta dei nomi, ha votato solo per le cariche in Rai Way, asset importante e il cui rinnovo de vertici ha registrato l'unanimità del cda di viale Mazzini.

Il Cda di viale Mazzini ha inoltre formalizzato le proposte di nomina avanzate da Salini, e che poi dovranno passare al vaglio delle rispettive assemblee, per le consociate Rai Way, Rai Cinema e Rai Com. Nel dettaglio, a Rai Way è stato confermato come amministratore delegato Aldo Mancino, mentre alla carica di presidente è stato indicato Giuseppe Pasciucco. Nel Cda della società quotata entra per conto Rai Stefano Ciccotti, mentre consiglieri indipendenti sono stati designati Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Donesana e Riccardo Delleani.

Per quanto riguarda Rai Com il cda di viale Mazzini ha indicato un ticket che viene tutto dal vertice di Rai1: presidente Teresa De Santis e amministratore delegato Angelo Teodoli. Quest'ultima è una nomina in qualche modo inattesa rispetto alle indicazioni della vigilia, nel senso che il responsabile del coordinamento generi e già direttore di Rai1 (come ex direttore della rete ammiraglia è anche De Santis) era stato indicato come componente del cda, mentre amministratore delegato sarebbe rimasta fino al primo giugno Monica Maggioni, che poi dovrebbe fare un nuovo programma sulla rete ammiraglia. Del cda di Rai Com fanno parte Silvia Calandrelli, Roberto Ferrara e Roberto Sergio.

Il cda Rai ha quindi confermato per Rai Cinema alla presidenza Nicola Claudio e Paolo Del Brocco nel ruolo di amministratore delegato. In cda Elena Capparelli, Marcello Ciannamea e Paola Sciommeri. Quanto a Rai Pubblicità, dopo le dimissioni di Giampaolo Rossi e Beatrice Coletti avvenute l’estate scorsa ed entrambi componenti del cda di viale Mazzini, sono entrati come consiglieri Monica Caccavelli e Maurizio Fattaccio.