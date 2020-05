Niente Palio di Siena: annullate le corse di luglio e agosto

Tutte le corse del palio di Siena di luglio e di agosto previste quest’anno sono annullate. E’ la decisione unanime presa questa mattina al termine della riunione svoltasi a palazzo comunale alla presenza del sindaco Luigi De Mossi, dei i vertici delle diciassette contrade, del prefetto Armando Gradone e del questore Costantino Capuano. Una decisione presa tenendo presente l’attuale situazione del contagio e le disposizioni sul distanziamento delle persone nel corso della secolare manifestazione senese, disposizioni difficili ad attuare per le caratteristiche del palio di Siena. “La nostra è stata una decisione molto sofferta – ha detto il sindaco De Mossi all’uscita della riunione – presa all’unanimità perché in queste condizioni è difficile organizzare la nostra festa perche è una festa di popolo. La nostra decisione verrà portata in consiglio comunale per la decisione finale. Direi che sarà un passaggio praticamente formale. C’è stata la massima condivisione ma anche il massimo dispiacere. Purtroppo il controllo del distanziamento delle persone negli accessi alla piazza diventa impossibile. Abbiano provato fino in fondo a tenere la partita aperta. Una decisione andava presa, dando delle certezze”. Nella storia della manifestazione senese ci sono stati periodi in cui la corsa non è stata disputata. L’ultimo nel periodo dell’ultima guerra quando le corse non furono effettuate dal 1940 al 1944 per riprendere nel 1945 il 2 luglio e il 16 agosto alle consuete date e con uno straordinario corso il 20 agosto. Il cosiddetto palio della pace che ebbe forti momenti di tensione con il drappellone che fu distrutto dai contradaioli del Bruco delusi per non avere vinto. Fu il Drago ad aggiudicarsi la corsa.