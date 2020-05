Le immagini dell'orso che a Calliano si è arrampicato su un balcone

Notte di paura a Calliano in Trentino per un orso che si è arrampicato sul balcone di una palazzina. Il plantigrado dopo essersi lasciato cadere a terra si è diretto verso la piazza del paese che si trova a sud di Trento. Nel vicino centro faunistico del Casteller da alcuni giorni si trova l'orso M49 che dopo una fuga durata quasi nove mesi era stato nuovamente catturato.

A postare il video sui social è stata la consigliera provinciale della Lega, Mara Dalzocchio. Dopo essere stato avvistato da alcuni abitanti che si erano affacciati decisamente intimoriti alle finestre, l'orso ha proseguito il cammino dirigendosi verso la piazza principale. Sembra si tratti di un esemplare di due anni, quindi non M49-Papillon che si trova rinchiuso nel vicino centro faunistico del Casteller, che è stato visto da vicino dal sindaco di Calliano, Lorenzo Conci che era a bordo della sua auto.

"Ero a casa e mi hanno chiamato alcuni residenti - ha raccontato il primo cittadino della località trentina - Arrivato in centro mentre stavo scendendo dall'auto qualcuno ha iniziato a gridare, 'stai in macchina' e due secondi dopo me lo sono visto passare davanti: è stato emozionante e mai avrei pensato di vedere un orso a spasso per Calliano". Il Trentino è popolato da circa 80 orsi. Dell'episodio di questa notte è stato prontamente informato il governatore Maurizio Fugatti.