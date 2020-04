Come smaltire mascherine e guanti. Al via campagna "non gettarli a terra"

Non si esce senza la mascherina, proprio come non si esce senza documenti, o senza le chiavi di casa. E lo stesso vale per i guanti. Ma proprio perché adesso ce ne sono un'infinità in giro e non eravamo abituati a questi preziosi dispositivi di sicurezza, forse non sappiamo bene come gestirli: se ne vedono in ogni cestino. Se non anche lungo il marciapiede e tra i cespugli. Guanti arrotolati e mascherine usate, di cui ci si vuole disfare alla svelta senza portarle in casa. Ma non va bene.

E il titolo della campagna di comunicazione appena lanciata dalla Città metropolitana di Milano non lascia incertezze: “Non gettarli a terra!”.

E' stata pensata proprio per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati per la prevenire la diffusione del coronavirus. L'invito, che poi è stato subito raccolto e condiviso da molti comuni del territorio, è quello di eliminare correttamente le mascherine e i guanti usati nel rifiuto indifferenziato, ognuno a casa sua, possibilmente usando due sacchetti uno dentro l'altro, affinché non vengano dispersi nell’ambiente.

A causa di errati comportamenti di alcuni si è verificato un aumento di abbandono di questi dispositivi non biodegradabili lungo le strade e in aree verdi, abbandono che, oltre a inquinare l'ambiente, può portare a rischi sanitari.

“Credo che in questo momento di emergenza sia doveroso pensare al prossimo e alla salvaguardia dell’ambiente: mascherine e guanti dopo l'utilizzo non devono essere dispersi nell'ambiente” ha osservato Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano.

La campagna, declinata attraverso materiale cartaceo e web, vede coinvolti anche i supermercati affinché non solo i clienti ma anche i dipendenti possano smaltire i dispositivi di protezione in maniera corretta.

E dire che adesso sono ancora in vigore le limitazioni per le uscite, ma quando si allenteranno e tutti potranno tornare al lavoro o semplicemente farsi un giro sui Navigli, il problema dello smaltimento sarà serio: basti pensare che Milano conta 1 milione e 400 mila abitanti, è la più popolosa dopo Roma, e la città metropolitana sfiora i 3 milioni e 300 mila abitanti.