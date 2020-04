Per la prima volta in Italia più guariti che nuovi casi 

Salgono a 189.973 i casi totali di coronavirus in Italia, 2.646 più di ieri (quando l'aumento era stato di 3.370 unità). I guariti in un giorno sono stati 3.033 (ieri 2.943): per la prima volta, dall'inizio dell'epidemia, si registrano dunque più guariti che nuovi casi.

Il numero totale dei guariti è 57.576. I decessi sono stati 464 (ieri 437), per un totale di 25.549. Il numero dei malati ancora 'attivi' conosce così un calo record: 851 meno di ieri, per un totale che scende a 106.848. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18.

Si conferma il trend in calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 934 unità, 22.871 totali, mentre le terapie intensive calano di 117 unità, arrivando a 2.267 (solo 20 giorni fa si superavano i 4.000 posti occupati). Le persone in isolamento domiciliare sono 81.710. Infine, continua a crescere il numero dei tamponi effettuati, oggi 66.658 contro i 63.101 di ieri.

Grafico

I numeri della Lombardia

Sono 200 i decessi registrati oggi in Lombardia per il coronavirus, un dato che porta il totale a 12.940. I casi positivi sono 1073 e il totale e' ora oltre la soglia di 70.000, a 70.165 unità. I tamponi effettuati sono pari 12.016.

I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono diminuiti oggi di 27 unità, portando il totale sotto quota 800, a 790, per la prima volta dal 15 marzo scorso. Tra gli altri dati diffusi oggi, si registra una diminuzione di 500 pazienti per i ricoverati, che scendono a 9192, mentre i dimessi sono 44.220 (+1400).

"Ci sono dati positivi" in Lombardia "ma la battaglia non e' ancora finita. Non si puo' avere un atteggiamento leggero o ottimistico". Così l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, durante l'aggiornamento sulla situazione del coronavirus in una diretta Facebook.