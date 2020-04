Ancora basso il rapporto tra nuovi contagi e tamponi fatti. Calano i decessi

Sale a 175.925 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, +3.491 rispetto a ieri. Dato perfettamente in linea quindi, visto che ieri l'aumento era stato di 3.493. E' in calo il numero dei decessi, 482 oggi contro i 575 di ieri. Il totale sale a 23.227.

I guariti sono 2.200, meno del record di ieri di 2.563, per un totale di 44.927. Per effetto di questo doppio calo, il numero degli attualmente positivi aumenta di 809 unità, contro le sole 355 di ieri, portando il totale a 107.771. Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18, oggi per la prima volta senza conferenza stampa (che diventa bisettimanale, il lunedì e il giovedì).



Prosegue il calo del numero dei ricoverati: oggi -779 ricoveri in regime ordinario (che scendono così a 25.007) e -79 in terapia intensiva (2.733 in tutto, in calo costante da 12 giorni). E anche oggi tanti i tamponi eseguiti, 61.725, anche se meno del record di ieri di oltre 65.000.

Nel dettaglio, riferisce la Protezione Civile, i casi attualmente positivi sono:

34.195 in Lombardia,

13.584 in Emilia-Romagna,

14.223 in Piemonte,

10.444 in Veneto,

6.470 in Toscana,

3.412 in Liguria,

3.172 nelle Marche,

4.282 nel Lazio,

3.045 in Campania,

1.985 nella Provincia autonoma di Trento,

2.694 in Puglia,

1.403 in Friuli Venezia Giulia,

2.171 in Sicilia,

1.971 in Abruzzo,

1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano,

431 in Umbria,

881 in Sardegna,

832 in Calabria,

549 in Valle d'Aosta,

262 in Basilicata

209 in Molise.