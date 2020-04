In Italia rallenta ancora il ritmo dei contagi

Per la prima volta in Emilia Romagna più guariti che nuovi casi

In Emilia-Romagna sono 21.029 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri. Per la prima volta, però, salgono di più le guarigioni: se ne sono infatti registrate 395 di nuove. I test effettuati hanno raggiunto quota 106.149, 4.253 in più rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi. Resta pero' alto il numero dei decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.788): 83 quelli nuovi, 41 uomini e 42 donne. Per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. Riguardano 9 residenti nella provincia di Piacenza, 10 in quella di Parma, 17 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 19 in quella di Bologna (nessun caso registrato nell'imolese), 4 in quella di Ferrara, 3 in provincia di Ravenna, 7 nella provincia di Forli'-Cesena (5 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; nessun decesso di persone di fuori regione.