Stretta di controlli contro le fughe di Pasqua, 13.756 sanzionati (+9,9%) 

Sono 159.516 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia, 3.153 in più, un incremento inferiore rispetto a quello (+4.092) segnato ieri. 103.616 gli attualmente positivi, 1.363 in più (ieri +1.984), 35.435 i guariti, 1.224 in più (ieri +1.677), 20.465 i deceduti, 566 in più (ieri +431). Ma a Milano il trend resta in crescita. L'assessore lombardo Gallera: "Ancora troppa gente in giro"