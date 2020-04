Fabrizio Corona riceveva il personal trainer nonostante l'isolamento

Fabrizio Corona avrebbe ricevuto più volte nei giorni scorsi nella sua abitazione il personal trainer. Per questo, comunica la polizia, gli è stata notificata una diffida emessa dal Tribunale di Sorveglianza, in cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste per contenere l'emergenza coronavirus.

Il persona trainer è stato multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità. Fabrizio Corona è stato quindi diffidato formalmente al rispetto di "tutte le regole", sia quelle attinenti alla sua detenzione domiciliare, sia quelle sul distanziamento sociale.