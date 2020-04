Il vademecum per gestire al meglio l'emergenza insieme ai figli

Finché si è adulti, e magari anche single, affrontare l’emergenza sanitaria in atto è un po' più semplice. Dai bollettini della Protezione civile ai decreti di Conte e la quarantena supportati da social e piattaforme digitali per musica e film, magari anche portando avanti il proprio lavoro in versione “smart working”, si tira avanti e ci si può soprattutto fare una propria idea di ciò che accade fuori dalla finestra, in quelle strade vuote che creano una tensione palpabile, pensando a chi nel frattempo combatte il coronavirus dalle corsie di un reparto di terapia intensiva.

Per i più piccoli invece bisogna tenere in considerazione quali effetti possono scaturire da un cambio della vita nell’ambiente che vivono così radicale e senza precedenti. Come si devono comportare i genitori con i bambini, con chi insomma dipende letteralmente dagli input procurati dagli adulti?

Per rispondere a questa domanda è intervenuta la Fondazione Patrizio Paoletti ente di ricerca no profit che opera da oltre vent’anni in campo neuroscientifico e psico-pedagogico, che ha deciso di impegnarsi per donare uno strumento utile e pratico costituito da dieci chiavi che aiutino i genitori a gestire l'emergenza Covid-19 nel modo giusto con i bambini, mantenendosi lucidi e forti.

Perché è dovere dei genitori garantire la tranquillità dei propri figli e, come recita una nota della Fondazione “è possibile produrre intenzionalmente uno stato di sicurezza e capacità, anche quando le condizioni esterne sono difficili e critiche”.