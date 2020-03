Sono dovuti intervenire i carabinieri, vestiti per l'occasione da infermieri (ma con le mostrine ben in vista) per riportare alla calma una donna in stato di gravidanza, arrivata questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Bentivoglio, nel Bolognese, con sintomi sospetti, che si era rifiutata alla richiesta di sottoporsi al tampone per il coronavirus. Alla vista dei militari, la donna si è tranquillizzata, e la situazione è tornata alla normalità.