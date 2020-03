66 i medici morti in Italia dall'inizio dell'epidemia

Sono in totale 66 i medici morti in Italia da quando è scoppiata l'epidemia Covid-19. Lo riporta la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) sul suo sito. Il primo decesso elencato dalla Fnomceo risale all'11 marzo scorso e riguarda Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, nonché responsabile Area Strategica Formazione Fnomceo. L'ultimo, invece, segnalato è di ieri: quello del ginecologo Roberto Mileti a Roma. Il numero degli operatori sanitari contagiati è in continua evoluzione: secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità relativi a domenica, sono 8.358.