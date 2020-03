La Lombardia ferma i runner e l'attività nei cantieri edili

Nel nostro Paese si è raggiunta la cifra di 53.578 casi totali, 6.557 in più rispetto alla giornata precedente. Il totale dei decessi sale invece a quota 4.825, 793 più di ieri. Situazione allo stremo in Lombardia, con 546 morti in 24 ore, l'incremento più alto dall'inizio dell'epidemia.