Gli juventini Higuain, Pjanic e Khedira lasciano Torino e tornano a casa

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain è partito ieri sera dall’aeroporto di Torino Caselle per raggiungere con un jet privato la sua abitazione in Argentina. Il calciatore, aveva con se la documentazione che attesta la negatività al Covid-19 e ha così potuto lasciare Torino per raggiungere il Sudamerica, facendo scalo in Francia e Spagna.

Sono partiti dal capoluogo piemontese per raggiungere le loro famiglie anche Miralem Pjanic e Sami Khedira diretti, rispettivamente, in Lussemburgo e Germania. Tutti i calciatori si trovavano in isolamento volontario ed erano risultati negativi al tampone per il Coronavirus, eseguito dopo la positività di Daniele Rugani.

Prima di lasciare la città, i calciatori hanno informato la società bianconera.