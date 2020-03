La prima udienza on line del tribunale di Bologna

Si è svolta questa mattina la prima udienza in videocollegamento per il Tribunale di Bologna. Si è trattato di una convalida degli arresti; la procedura per il giudizio è stata fissata per il prossimo 27 aprile.

Alla videoconferenza - realizzata con i sistemi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, nel rispetto delle norme sul coronavirus - hanno potuto partecipare tutti i soggetti normalmente presenti fisicamente all'interno di un'aula di Tribunale: Giudice, Pubblico ministero, avvocati, l'imputato e le forze dell'ordine.