Oltre 2.600 operatori sono stati contagiati

Quasi un malato di coronavirus su dieci in Italia ha il camice bianco. Sono 2.629 gli operatori contagiati sui 28.293 positivi totali in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornati a ieri. Lo si legge nell'infografica dell'Iss, che specifica che il dato "non è riferito al luogo di esposizione ma alla professione", anche se purtroppo sono numerose le notizie da tutta Italia di contagi in ospedali e studi medici.