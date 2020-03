La curva epidemica nel Lazio mostra due tendenze chiare

Diminuita la frequenza dei trasporti in Lombardia. Giardini pubblici off limits a Roma. La Sardegna stringe le maglie. Xi Jinping chiama Mattarella: in arrivo dalla Cina 31 tonnellate di materiale e macchinari. Positivi i viceministri Sileri e Ascani‚Äč. I contagi sono 17.660, i morti positivi 1.266