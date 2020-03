In Campania un sindaco ha vietato di giocare a carte

Il sindaco del comune campano di Valle Telesina (Av) ha emesso un ordinanza che vieta espressamente di giocare a carte. Musi lunghi tra i suoi concittadini piu' anziani, ma la misura ha funzionato. "E' stata accolta bene - spiega il vicesindaco Giuseppe Bartone - Già ieri abbiamo fatto dei controlli in giro e l'ordinanza viene rispettata. Certo, se poi dovessero riunirsi in casa, non e' che potremmo fare irruzione, ma ci fidiamo e stiamo cercando di fare il massimo per le persone più anziane. E anche altri comuni vicini, che hanno la stessa tradizione della partitella a carte, si stanno uniformando. anche altri hanno adottato la stessa ordinanza".

Non giocheranno a carte, ma la possibilità di scambiare qualche parola non mancherà, soprattutto non mancheranno generi alimentari e farmaci. "Ci siamo organizzati per la consegna a domicilio - spiega ancora Bartone - Anche due dipendenti comunali si sono offerti volontari per le consegne. Nessuno sarà solo. Le persone anziane sono state informate con volantini distribuiti casa per casa. Non mancherà niente". E i mazzi di carte, riposti nei cassetti, sono pronti a tornare quando i tavolini saranno all'aperto.