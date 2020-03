Ad oggi in Lombardia sono stati registrati "8.725 soggetti positivi" al coronavirus, con una crescita di "1.445 rispetto a ieri". I decessi "sono 744, 127 in più di ieri". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, rivelando anche che è arrivato a 1.067 il numero di pazienti in terapia intensiva rispetto ai 947 ieri.