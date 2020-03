In Italia sono 9.172 i casi positivi da coronavirus, 463 sono i decessi

Sono 9.172 i casi totali di coronavirus nel nostro Paese, 1.797 più di ieri. Di questi, ha illustrato il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa, 7.985 sono quelli attualmente positivi, 724 il totale dei guariti (+102 su ieri) e 463 le vittime (+97). I ricoverati con sintomi sono 4.316, quelli in terapia intensiva sono 733 e 2.936 sono in isolamento domiciliare.

Nella notte di sabato 7 marzo il governo ha reso tutta la Lombardia e altre 14 province 'zona rossa'. Nel decreto illustrato a tarda notte dal premier, Giuseppe Conte, vengono vietati l'ingresso e l'uscita, e sono previste ulteriori restrizioni, dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Fino a tre mesi di arresto o l'ammenda fino 206 euro è la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti nelle "aree a contenimento rafforzato" di fronte all'emergenza coronavirus. È scritto nella direttiva ai prefetti che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha diramato questa sera per l'attuazione dei controlli.

ll coronavirus, rivela uno studio di epidemiologi cinesi citato dal South China Morning Post, può rimanere nell’aria per almeno trenta minuti e coprire una distanza di circa 4,5 metri, molto più delle distanze di sicurezza di uno o due metri raccomandate dalle autorità sanitarie in varie parti del mondo. Secondo l'analisi, come già emerso nelle scorse settimane da altri studi, il coronavirus può rimanere per giorni sulle superfici, aumentando il rischio di contrarlo per chi le tocca. ​

Presidente Fontana: "Istituito un conto corrente per la raccolta fondi" "È attivo da oggi il conto corrente 'Regione Lombardia-Sostegno emergenza coronavirus' (numero iban IT76P0306909790100000300089) per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Anche in questa occasione - sottolinea il presidente - i lombardi hanno dimostrato il loro grande 'coeur'. Al mio ufficio sono pervenute in questi giorni, infatti, migliaia di telefonate e mail da parte di cittadini e imprenditori desiderosi di offrire il proprio contributo. Per cio' ho ritenuto utile chiedere a Bankitalia, che ringrazio per la celerità della risposta, l'apertura di un conto corrente dedicato". "Ringraziando ancora tutti per la generosità che vorranno dimostrare - conclude Fontana - assicuro che tutte le donazioni saranno rendicontate fino al singolo centesimo"

Belgio: "Prepararsi a prossima fase, come in Italia" Sul coronavirus "dobbiamo prepararci a una eventuale prossima fase, come in Italia". Lo ha detto la ministra della Sanita' del Belgio, Maggie De Block, prima di una riunione di coordinamento tra il governo federale e le regioni per fare il punto sulla situazione dell'epidemia nel paese. De Block e' stata criticata da piu' parti per non aver adottato misure di contenimento la scorsa settimana, quando migliaia di persone sono rientrate dalle vacanze di Carnevale dal Nord Italia. Inoltre, diversi medici in Belgio hanno denunciato la mancanza di istruzioni e comunicazioni chiare.

Finora il Paese ha registrato 239 casi di Coronavirus, ma lo stesso ministero della Sanita' ha riconosciuto una mancanza di reagenti che limita il numero dei test possibili da realizzare

Il paziente 1 di Codogno "stubato": ora respira da solo Il 38 enne di Codogno, il cosiddetto 'paziente uno', è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. È stato cioè 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus.

Borrelli: "Avviata consegna 325 ventilatori respiratori" "Oggi è proseguita l'attività di raccordo con le regioni per la strumentazione necessaria, e abbiamo avviato la consegna di 325 ventilatori respiratori per le terapia intensive e subintensive, la distribuzione parte con la Lombardia". Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa stampa alla Protezione civile

Nel milanese positivi salgono a 596; 208 in città I casi positivi al coronavirus nel milanese sono saliti a 596, più 190 rispetto a ieri. A Milano città sono 208, secondo quanto rende noto la Regione Lombardia