In Italia il coronavirus ha contagiato oltre 2000 persone

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono morte 52 persone, mentre 149 sono i guariti. Secondo l'ultimo bollettino di lunedì sera, nella giornata di ieri sono guarite 66 persone in più rispetto a domenica e ne sono morte 18 in più. La Lombardia ha pagato il prezzo più alto 15 vittime, mentre tre decessi si sono registrati in Emilia Romagna. Per il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, c'è un dato positivo: "Confortante che il 50% dei contagiati sia asintomatico". Positivo al virus un assessore regionale in Lombardia, tamponi per l'intera Giunta, tutti negativi.

Intanto il contagio si espande anche in Molise, Basilicata e Trentino che registrano i primi casi, mentre nel Lazio i contagiati sono 15. Gli ospedali di Crema, Lodi e Seriate sono interamente dedicati al Covid-19.

In giornata è previsto un nuovo vertice di governo per la gestione dell'emergenza. Si va verso un piano da 3,6 miliardi per sostenere l'economia. Il premier Conte incontrerà le delegazioni parlamentari di tutti i partiti, compresa la Lega. Salvini: "Gli aiuti sono come dare l'aspirina per curare la polmonite". Gentiloni: "Ue pronta a concedere la flessibilità".

L'Oms si dice "preoccupato" ma "non è ancora pandemia". L'Ue crea una task force e alza il livello di rischio da 'moderato' ad 'alto'.