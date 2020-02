Un altro bus in fiamme a Roma. Nessun ferito

Ancora un bus in fiamme a Roma, nel quartiere Portuense. È accaduto questa sera alle 19.20 in via Pietro Frattini, all'incrocio con Largo Gaetano La Loggia, dove un autobus di linea ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco.

A prendere fuoco, per cause in via di accertamento, è stato un bus Tpl 170. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia Eur e i sanitari del 118 intervenuti in soccorso di una passeggera colpita da attacco di panico per lo spavento. Illeso l'autista. Nessuno è rimasto ferito.