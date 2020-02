Una bimba di 6 anni è morta di meningite a Parma

Una bimba di sei anni è morta nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dopo che era stata ricoverata in gravissime condizioni per meningite batterica da streptococco (gruppo A), diagnosticata al momento dell'arrivo in pediatria, venerdì 14 febbraio. La bambina, arrivata al Maggiore con un grave quadro clinico, da sabato era ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione ed è morta ieri in ospedale. La bambina "si è ammalata di meningite batterica da streptococco beta emolitico di gruppo A, una forma invasiva rara rispetto alle più comuni manifestazioni da streptococco quali faringite, faringotonsillite, scarlattina", informano le aziende sanitarie di Parma. Per queste forme di meningite "non è prevista alcuna profilassi antibiotica, ma è indicata in via del tutto precauzionale l'esecuzione di un tampone faringeo ai contatti più stretti del malato, anche se questi non presentano sintomi".

Ieri mattina, dunque, i professionisti della pediatria di comunità dell'azienda Usl del distretto di Parma hanno provveduto ad eseguire il tampone faringeo ai compagni di classe e agli insegnanti della bambina, mentre i suoi famigliari hanno eseguito il tampone agli ambulatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica. "Ai casi che risulteranno positivi allo streptococco verrà prescritta idonea terapia antibiotica. Purtroppo per le infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A non è disponibile un vaccino", precisano le aziende sanitarie della città emiliana.