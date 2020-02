Sedicenne morta a Viterbo: si indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo. Questa l'ipotesi di reato per la quale procede la procura di Viterbo in relazione alla morte di Aurora G., 16 anni, trovata senza vita questa mattina nel suo letto dai genitori a Montefiascone, comune in provincia di Viterbo. L'adolescente, che accusava problemi di salute da diversi giorni, ieri era stata portata in ospedale. I sanitari, dopo alcuni controlli, l'avevano dimessa. Il procedimento, coordinato dal procuratore capo Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia che verrà svolta martedì presso l'ospedale di Viterbo. Contestualmente, verranno raccolti i dati relativi allo stato di salute della ragazza.

Secondo quanto si apprende, la 16enne Aurora G., aveva avuto l'influenza la scorsa settimana. Poi, dopo essere rientrata a scuola martedì scorso, si sentiva debole e lentamente le sue condizioni di salute sono peggiorate. Per questo l'adolescente è stata portata in ospedale dove, dopo una visita, è stata dimessa. Partono da qui le indagini dei carabinieri della Compagnia di Montefiascone, coordinate dal procuratore di Viterbo Paolo Auriemma e dal pm Eliana Dolce che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. La ragazza, secondo quanto si apprende, aveva attraversato un periodo travagliato anche a causa di una storia d'amore terminata da poco.

In una nota congiunta, il procuratore capo di Viterbo Paolo Auriemma e i carabinieri, spiegano che questa mattina alle ore 8 è giunta la segnalazione dei familiari della ragazza, trovata "riversa sul letto senza vita". I carabinieri si sono subito recati sul posto con i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della sedicenne "per arresto cardiorespiratorio". I militari, coordinati dal pm Eliana Dolce, titolare dell'indagine, hanno iniziato dunque gli accertamenti investigativi, acquisendo testimonianze e documenti. Il pm quindi ha disposto per martedì prossimo l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso.