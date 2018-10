Negramaro: Lele Spedicato fuori pericolo, è sveglio e risponde a stimoli

È fuori pericolo Lele Spedicato, il chitarrista 38enne dei Negramaro, ricoverato all'ospedale di Lecce dal 17 settembre, dopo un'emorragia cerebrale. Lo ha reso noto l'Asl di Lecce, che fino a ieri aveva mantenuto un atteggiamento di doverosa prudenza. Spedicato era stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nella piscina della sua casa in Salento insieme alla moglie incinta. Subito soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a interventi per riassorbire l'emorragia e poi tenuto in coma farmacologico per alcuni giorni. In mattinata, i medici della Rianimazione del “Vito Fazzi”, "dopo un’attenta e ponderata analisi hanno deciso di sciogliere la prognosi", comunica l'Asl. Il paziente, non è più considerato in pericolo di vita, è vigile, respira autonomamente, risponde bene agli stimoli e presenta valori buoni in tutti i parametri. Superata la fase più difficile, i prossimi dieci giorni saranno fondamentali per i sanitari, che dovranno monitorare accuratamente le condizioni di Spedicato per valutare la possibilità di un suo trasferimento in un centro specializzato nella riabilitazione.

